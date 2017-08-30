Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:55

В правительстве рассказали, когда внесут проект Госбюджета-2018 в парламент

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что проект закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год будет внесен в Верховный Совет 15 сентября. Об этом он сказал во время заседания правительства 30 августа.

«Сейчас происходит формирование проекта государственного бюджета на 2018 год. Мы работаем с президентом и Нацсоветом реформ», - сказал В.Гройсман.

В соответствии с регламентом Верховного Совета, закон о государственном бюджете Украины должен быть принят парламентом до 1 декабря года, предшествующего плановому.

В прошлом году госбюджет-2017 депутаты приняли ночью 21 декабря 2016 года.