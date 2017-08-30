Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Президент рассказал, сколько реформ проведено на Украине

Президент Петр Порошенко заявляет, что на Украине за последние несколько лет было проведено 144 реформы, которые приблизили страну к членству в ЕС. Об этом он заявил на открытии Новояворовской общеобразовательной школы во Львовской области во вторник.

Президент отметил, что все реформы, которые должна выполнить Украина, чтобы стать полноценным членом ЕС, четко прописаны в ратифицированном соглашении, которое вступает в силу с 1 сентября.

«Уже проведено 144 реформы. В соглашении четко прописано, что и когда мы должны сделать, чтобы стать на шаг ближе к членству в ЕС. Мы должны быть демократической, свободной, а главное успешной страной», - сказал П.Порошенко

Он отметил, что уже была проведена таможенная реформа, благодаря которой половина поступлений от конфискованной таможенниками контрабанды идет на ремонт дорог.

«Миллиарды гривен поступили на ремонт дорог. А это развитие бизнеса, туристическая и инвестиционная привлекательность страны, новые рабочие места и прочее», - добавил президент.

По его словам, в ближайшем будущем правительство планирует провести пенсионную реформу.

«За счет увеличения поступлений в пенсионный фонд планируем увеличить пенсии для украинских пенсионеров. И мы это сделаем», - заверил П.Порошенко.

Также он призвал руководителей львовских школ взять шефство над школами Донбасса.

«Позавчера я вернулся из Донбасса, где открывал несколько школ. Я услышал лучшее исполнение украинского гимна, который исполнили донецкие дети. И у меня возникла идея, если бы лучшие школы Львова и Львовской области взяли шефство над одной школой на Донбассе и показали, какая красивая украинская речь, украинское государство, то обеспечили бы соборность Украины. Власть обеспечит материальную возможность этих поездок», - заверил глава государства.

Президент отметил, что повышение квалификации учителей начальных классов в 2018 году будет выделено 520 миллионов гривен.