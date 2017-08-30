Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Правительство приняло проект постановления о выплатах пострадавшим на Майдане

Сегодня, 30 августа на заседании Кабинета министров Украины, министр-соцполитики Андрей Рева внес на рассмотрение правительства проект постановления о внесении изменений о порядке выплат пострадавшим и раненным на Майдане.

«Необходимо обеспечить надлежащую организацию выплаты одноразовой помощи членам семей лиц, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в общественных акциях протеста, которые состоялись в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. Ппроект предполагает приведение постановлений кабинета министров в соответствие со статьей 2 Закона Украины «Об установлении госпомощи пострадавшим участникам массовых акций протеста и членам их семей», - сказал он.

По словам А.Ревы, к членам семей относятся не только те, кто проживает в зарегистрированном браке, но и те, кто проживает в одном доме и такой регистрации не имеет.

Правительство приняло это решение единогласно.