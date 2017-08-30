ProZorro будет автоматически определять потенциально сомнительные тендеры, - МЭРТ

Система публичных закупок ProZorro запускает механизм рисковых индикаторов, которые автоматически будут определять потенциальные нарушения в тендерах. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
«По многим показателям мы можем определить тендеры, которые вызывают подозрения. Хотим отсечь в автоматическом режиме аукционы, к которым есть вопросы… Хотим также, чтобы на их реагировали правоохранительные органы», - сказал он в ходе презентации инструмента риск-индикаторов в среду.
По словам первого замминистра, блокирование тендера может произойти при срабатывании одновременно нескольких риск-индикаторов.
М.Нефедов также сообщил, что в Верховном Совете зарегистрирован соответствующий законопроект, который расширяет компетенцию Государственной аудиторской службы. Документ прошел рассмотрение профильного комитета.
«И там прямо прописан инструмент риск-индикаторов», - уточнил он.
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