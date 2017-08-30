В правительстве анонсировали пять главных законопроектов осени

С наступлением нового политического сезона в сентябре 2017 года украинская власть сосредоточится на пяти ключевых законах для украинского общества и бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства 30 августа.
Речь идет об инициативах, направленных на реализацию пенсионной, образовательной и медицинской реформ, внедрение электронных доверительных услуг и международных стандартов финансовой отчетности.
В.Гройсман подчеркнул, что все перечисленные им приоритеты уже готовы для окончательного принятия Верховным Советом, поэтому крайне необходимо, чтобы парламентарии и правительство проявили единство своих позиций.
«Мы прошли очень сложные этапы, сейчас мы должны дальше идти вперед, ведь у нас есть успех. Мы можем этой осенью принять нужные решения, которые одновременно изменят ситуацию во многих отраслях», — отметил он.Читайте также:
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