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В правительстве анонсировали пять главных законопроектов осени

30 августа 2017 года Источник:Обозреватель

С наступлением нового политического сезона в сентябре 2017 года украинская власть сосредоточится на пяти ключевых законах для украинского общества и бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства 30 августа.

Речь идет об инициативах, направленных на реализацию пенсионной, образовательной и медицинской реформ, внедрение электронных доверительных услуг и международных стандартов финансовой отчетности.

В.Гройсман подчеркнул, что все перечисленные им приоритеты уже готовы для окончательного принятия Верховным Советом, поэтому крайне необходимо, чтобы парламентарии и правительство проявили единство своих позиций.

«Мы прошли очень сложные этапы, сейчас мы должны дальше идти вперед, ведь у нас есть успех. Мы можем этой осенью принять нужные решения, которые одновременно изменят ситуацию во многих отраслях», — отметил он.

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