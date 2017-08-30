Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

В правительстве анонсировали пять главных законопроектов осени

С наступлением нового политического сезона в сентябре 2017 года украинская власть сосредоточится на пяти ключевых законах для украинского общества и бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства 30 августа.

Речь идет об инициативах, направленных на реализацию пенсионной, образовательной и медицинской реформ, внедрение электронных доверительных услуг и международных стандартов финансовой отчетности.

В.Гройсман подчеркнул, что все перечисленные им приоритеты уже готовы для окончательного принятия Верховным Советом, поэтому крайне необходимо, чтобы парламентарии и правительство проявили единство своих позиций.

«Мы прошли очень сложные этапы, сейчас мы должны дальше идти вперед, ведь у нас есть успех. Мы можем этой осенью принять нужные решения, которые одновременно изменят ситуацию во многих отраслях», — отметил он.