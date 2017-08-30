Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:55

В Еврокомиссии не исключают введение постоянных пограничных проверок внутри ЕС

В рамках антитеррористической борьбы Еврокомиссия не исключает введения пограничных проверок внутри ЕС. Об этом заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

«Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией», - заявил он.

«Мы должны отличать внутриевропейские проверки, которые связаны с миграционным кризисом 2015-2016 годов, от тех, которые будут введены из соображений безопасности», - добавил г-н Аврамопулос.

Он также заметил, что находится в постоянном контакте с министерствами внутренних дел стран ЕС, и добавил, что «открыт для новых предложений». Проверки на границах некоторых стран - членов ЕС были впервые введены в сентябре 2015 года в разгар миграционного кризиса. На данный момент пограничный контроль возможен только по специальному разрешению, поскольку систематические проверки в Шенгенской зоне запрещены. Недавно ФРГ и Австрия выступили за продление срока действия контроля на границах.