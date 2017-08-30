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Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:55

КМУ планирует отменить для Украины действие ряда решений в рамках СНГ

Кабинет министров Украины сегодня планирует прекратить для Украины действие некоторых решений совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства.

Согласно повестке дня, об этом проекте постановления будет докладывать на заседании правительства первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Первый вице-премьер также должен представить правительству законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые законы по инвентаризации и учету государственного имущества, расположенного на временно оккупированной территории и на линии соприкосновения.

Также члены правительства собираются рассмотреть проект документа о внесении изменений в Правила дорожного движения. О планируемых изменениях доложит министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кабмин планирует одобрить окончательный отчет по результатам реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по энергоэффективности. Подробнее об этом расскажет на заседании правительства министр финансов Александр Данилюк.

Также министр финансов представит проект распоряжения о реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.

Министр социальной политики Андрей Рева расскажет на заседании правительства о реализации проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».