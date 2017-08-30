В НАПК высказались относительно законопроекта о совершенствовании мер предупреждения конфликта интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем очередном заседании одобрило заключение к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» (относительно совершенствования мер предупреждения конфликта интересов)» (рег. № 6740 от 17 июля 2017 года), внесенного народным депутатом Украины Евгением Мураеву. Как сообщают в пресс-службе, Национальное агентство не поддерживает этот законопроект с учетом его многочисленные недостатки.
Указанным законопроектом предлагается, в частности, ввести процедуру передачи подарков, стоимость которых не соответствует установленным в Законе Украины «О предотвращении коррупции» требованиям, или таких, стоимость которых неизвестна, центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, а также усовершенствовать положение о передаче в управление корпоративных прав.
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