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АМКУ начал проверку рынка сжиженного газа

30 августа 2017 года Источник:epravda.com.ua

Антимонопольный комитет начал проверку рынка сжиженного газа в стране. Об этом сообщил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович.

«Сегодня действительно имеется резкое подорожание на розничном сегменте рынка. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост, - это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт, а также то, что у нас пиковая нагрузка по рынку имеет место в августе-сентябре - это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта», - сказал В.Полюхович.

Он добавил, что АМКУ не может пока однозначно заявить об антиконкурентных действиях в ситуации с подорожанием сжиженного газа.

«По субъективным факторам - мы можем говорить лишь тогда, когда получим полный объем информации на наши требования к ГФС, Госстату, Минэнергоугля», - отметил он.

Напомним, 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа.

Напомним, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

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Комментарии:»

Y 30 августа 2017 года 15:18 #

Для : Монашек У 30 августа 2017 года 14:13 #
Вы совсем не правы. Конкуренция у нас есть между двумя сторонами: теми, кто рейдерским путем захватил природные богатства страны, принадлежащие народу Украины и присвоил себе право ими распоряжаться, и сособственниками этих богатств - народом Украины. Только в этой конкурентной борьбе почему-то все время проигрывают сособственники природных богатств - народ Украины, которому эти богатства принадлежат и выигрывают те, которых народ Украины нанял на работу, поручил им эти природные богатства добывать и честно распределять в интересах каждого человека.

Монашек У 30 августа 2017 года 14:13 #

Антимольний комітете давно став кишеньковим органом Вальцмана і Гройсмана... тому жодної переспективи реальних висновків в тому не має.. в нас немає конкурентного середовища

Х 30 августа 2017 года 12:28 #

Начать бы одновременно и проверку установления цены природного газа для граждан Украины.

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