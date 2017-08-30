Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:55

АМКУ начал проверку рынка сжиженного газа

Антимонопольный комитет начал проверку рынка сжиженного газа в стране. Об этом сообщил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович.

«Сегодня действительно имеется резкое подорожание на розничном сегменте рынка. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост, - это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт, а также то, что у нас пиковая нагрузка по рынку имеет место в августе-сентябре - это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта», - сказал В.Полюхович.

Он добавил, что АМКУ не может пока однозначно заявить об антиконкурентных действиях в ситуации с подорожанием сжиженного газа.

«По субъективным факторам - мы можем говорить лишь тогда, когда получим полный объем информации на наши требования к ГФС, Госстату, Минэнергоугля», - отметил он.

Напомним, 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа.

Напомним, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.