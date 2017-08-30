Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Сегодня правительство утвердит отчет о совместном с МБРР проекте по энергоэффективности

Кабинет министров Украины сегодня, 30 августа 2017 года, в ходе заседания одобрит окончательный отчет по результатам реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по энергоэффективности. Соответствующая повестка дня заседания опубликована на сайте правительства.

Также правительство сегодня рассмотрит изменения в законы относительно инвентаризации и учета госимущества на временно оккупированной территории, отмену некоторых решений совета премьер-министров стран СНГ на территории Украины.

Кроме того, КМУ намерен внести изменения в Правила дорожного движения, а также в некоторые постановления об оплате труда работников прокуратуры. Согласно повестке дня, на заседании рассмотрят также внесение изменений в Порядок габаритно-весового контроля и взимания платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств, весовые и/или габаритные параметры которых превышают нормативные.