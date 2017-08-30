Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

ЕС на следующей неделе начнет дебаты по продлению санкций против России

Европейский союз на следующей неделе начнет дебаты по продлению санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма еще на полгода. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Должностные лица Европейского союза на следующей неделе проведут дебаты по продлению санкций против 153 физических лиц и 40 компаний из России. Окончательный срок: 15 сентября», - сообщил Р.Йозвяк.

Отметим, в июне Евросоюз официально продлил санкции против России до 31 января 2018 года.

Напомним, в начале августа ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens. В частности, Евросоюз внес в санкционный список трех россиян и три компании, которые принимали участие в поставке газовых турбин Siemens на оккупированный полуостров. В рамках непризнания аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе.