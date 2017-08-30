Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЕС на следующей неделе начнет дебаты по продлению санкций против России

30 августа 2017 года Источник:РБК-Украина

Европейский союз на следующей неделе начнет дебаты по продлению санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма еще на полгода. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Должностные лица Европейского союза на следующей неделе проведут дебаты по продлению санкций против 153 физических лиц и 40 компаний из России. Окончательный срок: 15 сентября», - сообщил Р.Йозвяк.

Отметим, в июне Евросоюз официально продлил санкции против России до 31 января 2018 года.

Напомним, в начале августа ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens. В частности, Евросоюз внес в санкционный список трех россиян и три компании, которые принимали участие в поставке газовых турбин Siemens на оккупированный полуостров. В рамках непризнания аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 35 (1027) от 29/08/17 Свежий номер

Фармацевтика

№ 35 (1027)
Государство и юристы

Валютный фон

Отрасли практики

Макросхема

Судебная практика

Пойти ва-банк

Тема номера:

Секрет фармы

Архив голосованийVox Populi

Если ВККС огласит новый конкурс в ВС на 80 вакансий, примете ли вы в нем участие?

Да никогда в жизни!

Я еще от первого конкурса не отошел

Еще результатов первого конкурса не видно

Безусловно, приму

Приму, когда будет новая каденция ВККС

Приму, как только буду соответствовать требованиям к судье ВС

Что это за конкурс такой?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • integrites
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом