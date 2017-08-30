КМУ увеличил расходы на содержание украинских чиновников

Vox Populi

Если ВККС огласит новый конкурс в ВС на 80 вакансий, примете ли вы в нем участие?

Да никогда в жизни! Я еще от первого конкурса не отошел Еще результатов первого конкурса не видно Безусловно, приму Приму, когда будет новая каденция ВККС Приму, как только буду соответствовать требованиям к судье ВС Что это за конкурс такой?

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