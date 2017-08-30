КМУ увеличил расходы на содержание украинских чиновников

Кабинет министров отменил применение предельных сумм расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, оборудования, компьютеров и мобильных телефонов для государственных органов, привлеченных к реализации комплексной реформы государственного управления.
Об этом говорится в постановлении правительства №647 от 18 августа.
Кроме того, Министерству финансов во время доработки показателей проекта государственного бюджета Украины на 2018 год поручено увеличить расходы на содержание государственных служащих, которые будут назначены в 2017 году на вакантные должности государственной службы директоратов, генеральных департаментов и правительственному офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.
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