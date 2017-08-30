НБУ разрешил банкам кредитовать в гривне под залог инвалюты на счетах клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил банкам возможность кредитовать в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов, сообщается на веб-сайте НБУ.
Соответствующее решение утверждено во вторник постановлением правления НБУ №82 “О внесении изменений в постановление правления НБУ № 410 от 13 декабря 2016 года”.
Документ вступает в силу с 30 августа 2017 года.
“До настоящего времени банкам запрещалось выдавать клиентам кредиты в нацвалюте (в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов), если в обеспечение исполнения обязательств по ним предоставлялись имущественные права на средства в инвалюте, размещенные на счетах в банках.
НБУ решил разрешить выдачу кредитов в таких случаях. По мнению правления центробанка, это способствует оживлению банковского кредитования”, – отмечается в сообщении.
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