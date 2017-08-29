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Эксперты уверены, что качество нового Верховного Суда можно будет проверить только после старта его работы

29 августа в Украинском институте будущего состоялись открытие дебаты на тему «Конкурс в Верховный Суд: «зрада чи перемога»? Но помимо ответа на этот вопрос, участникам предстояло поставить запятую в предложении «Конкурс в Верховный Суд: доверять нельзя проверять». Модератором дебатов выступил главный редактор «Юридической газеты» Егор Желтухин.

Общая оценка

В начале мероприятия спикеры поделились общими оценками конкурса в ВС. Национальный советник по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ на Украине Александр Водянников напомнил, что все еще не закончилось, сместился лишь центр внимания – в сторону Высшего совета правосудия (ВСП). Он считает, что судебная система сейчас испытывает головокружительные изменения (в основном в ментальности судей и лиц, причастных к судебной системе). Конкурс состоялся, результат неплохой и даже интересный. Но уроки нужно учесть и двигаться дальше.

Сокоординатор Общественного совета добропорядочности (ОСД) Виталий Тытыч согласился с тем, что итогов еще нет – они еще надеются что-то исправить. По мнению г-на Тытыча завершился только технический этап и ничего эпохального по состоянию на сегодня не произошло. Он считает, что общество достигло точки бифуркации – оно как будто пытается сделать шаг над пропастью и зависло над ней. Главное, чтобы не начался обратный процесс. Его коллега, член ОСД Михаил Жернаков задался вопросом, состоялся ли конкурс? Чтобы ответить на этот вопрос Совет должен проследить причинно-следственную связь и быть уверенным в том, что список победителей конкурса в ВС формировался действительно по результатам конкурса, а не в чьим-то кабинете.

Народный депутат Украины Антон Геращенко в очередной раз напомнил, что конкурс в ВС – процесс беспрецедентный. Всегда, когда кто-то что-то делает впервые, может ошибиться, сделать что-то не так. К примеру, законодатель ошибся со сроками. Госорганы не были ограничены в сроках предоставления ответа на запрос ВККС и порой отвечали по несколько месяцев. Антон Геращенко уверен: сам отбор – это шаг вперед. Также он упомянул об ОСД – таком себе цербере, страже общества на пути недобропорядочных судей. Но с другой стороны, их заключения не всегда были объективными. По словам народного депутата Украины, «механизм ОСД» должен быть переведен на профессиональную основу: процедура отбора членов Совета должна быть понятной и открытой, члены Совета должны получать заработную плату. «Мы получим Верховный Суд где-то в 2018-м, и он будет лучше, чем предыдущий»,– резюмировал г-н Геращенко.

Его коллега народный депутат Украины Виктория Пташник в свою очередь напомнила, что в начале работы Конституционной комиссии никто даже не думал, что конкурс в Верховный Суд состоится. Скорее размышляли над названием процесса очищения судебной системы «переоценка судей» или «переаттестация судей»? Впрочем, конкурс состоялся. И отвечать на вопрос «зрада це, чи перемога» или ставить запятую в словосочетаниях «доверять нельзя проверять» можно только после того, как новый Верховный Суд заработает.

В свою очередь руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров считает, что основная проблема в завышенных ожиданиях общества, ведь обсуждаемые сегодня процессы носят длительный характер. Нужно признать то, что система очень опирается новым процессам. Учитывая все факторы, конкурс в ВС состоялся на приемлемом уровне и лучшим он едва ли мог бы быть. «Многие недобропорядочные судьи в одной системе вполне могут стать добропорядочными в другой»,– считает г-н Захаров.

Президент международной общественной организации «Универсальная экзаменационная сеть» (UENet) Сергей Мудрук расставил свои оценки. Если говорить с гражданской позиции, то конкурс в ВС – очень позитивное явление, он прошел довольно гладко. Г-н Мудрук придерживается мнения, что лучше хорошая эволюция, чем плохая революция. Но он не согласился с руководителем ОСД в том, что завершился технический этап. Едва ли он вообще будет завершен. Технический этап с точки зрения оценки профессиональной компетенции завершается тогда, когда будут обнародованы заключения о надежности, валидности и погрешности результатов. Сергей Мудрук подчеркнул, что ВККС провела десять отдельный оцениваний, результатов которых общество не увидело. Тем не менее, он призвал набраться терпения и не ставить под сомнение результаты незавершенного процесса. Г-н Мудрук внес ясность: он «за» публикацию отчетов о надежности, валидности и погрешности результатов, но «против» публикации практических работ кандидатов – в этом вопросе достаточно было продемонстрировать формуляр оценивания, алгоритм работы. «Публикация авторских, экзаменационных работ отсутствует как позитивная практика в мировой тестологии»,– резюмировал он.

Судья Тернопольского окружного административного суда, кандидат в судьи ВС Андрей Жук поделился личными впечатлениями от конкурсных процедур. Он признал, что ему очень странно слышать с разных сторон о каких-то недовольствах. «Если мы уже доверили такому-то органу провести конкурс – так давайте доверять рейтингу, который он сформировал»,– призвал г-н Жук.

В фокусе – ОСД

Виталий Тытыч сосредоточился на роли ОСД в процессе конкурса. Он отметил, что времени для огульной критики нет, а разговоры об общих проблемах не дадут результатов. Но они хотят конструктивного диалога: на конкретных примерах увидеть, в какой части ВККС учла их заключения, а в какой нет. Он убежден в том, что нужно создать такие условия, чтобы как можно больше достойных людей захотели пойти на второй конкурс в ВС.

Виктория Пташник отметила, что много заключений ОСД содержат оценочные суждения и это объективно – у них нет достаточных полномочий и времени, чтобы проверить информацию. Она считает, что нужно изменить законодательство с тем, чтобы решить, имеет ли право ОСД изменять свои заключения. По ее убеждению, члены ОСД должны быть юристами. Это позволит надлежащее оценить информацию и предоставить более квалифицированное заключение, чтобы «оценочные суждения не содержали политических лозунгов». Также она поделилась собственным опытом обращения в ОСД. Так, однажды она направляла информацию об одном из кандидатов, который опубликовал статью, в которой обосновал со ссылкой на международные принципы правильность и важность «законов 16 января». Как оказалось, обращения г-жи Пташник нет в материалах ОСД на этого кандидата.

Михаил Жернаков подчеркнул, что они осознавали риски, решив публиковать решения ОСД, а заседания проводить открыто. Теперь их критикуют «все кому не лень», но это нормально, ведь доверие в этом процессе – самое главное. Он отметил, что такой же открытости они не видят со стороны ВККС.

Эксперт Украинского института будущего, адвокат Татьяна Ющенко отметила, что ей бы не хотелось, чтобы правила конкурса изменялись по ходу. А это имело место как в 2011 году (первый отбор кандидатов в судьи), так и в 2012-м (второй отбор кандидатов в судьи). Ей бы не хотелось слышать требования невозможного (к кому-либо). Г-жа Ющенко напомнила, что государственные органы могут действовать только в рамках, определенных законодательством. Поэтому требование обнародовать работы кандидатов в ВС, если это не прописано в законодательстве и внутренних документах Комиссии – выглядит ненормально. Также ненормально выглядит требование Президенту не подписывать указы о назначении судей ВС, если это он сделать обязан.

Г-н Водянников предостерег участников от того, чтобы делать из ОСД прокуратуру. Да, они исполняют функции стороны обвинения, но это не уголовный процесс. По его словам, во многих случаях заключения ОСД не убедительные, но определять на законодательном уровне, что такое добропорядочность – пустая трата времени. ОСД – инструмент обеспечения доверия общества к процессу формирования ВС, но наличие «негативного заключения» не может быть определяющим фактором. Г-н Тытыч признался, что ему очень неприятно слушать о том, что «много заключений ОСД не убедительные». Если коллеги хотят помочь ОСД – пусть на конкретных примерах покажут, где заключение ОСД убедительно, а где нет.

Подводя итоги дебатов, Татьяна Ющенко предложила убрать слово «нельзя» из конструкции «доверять нельзя проверять», а вместо запятой объединить эти две категории «доверять» и «проверять». Новый Верховный Суд должен получить кредит доверия.

В конце мероприятия юрист и кинематографист Вячеслав Бигун презентовал эпизод «Суперфиций» собственного фильма «Чистилище правосудия». Эпизод посвящен судье Приморского районного суда г. Одессы Сергею Погребному.