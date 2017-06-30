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СМИ: «Газпром» утверждает, что «Нафтогаз» должен ему 1,7 млрд долл. США

30 июня 2017 года Источник:epravda.com.ua

«Газпром» истолковал решения Стокгольмского арбитража в свою пользу и утверждает, что суд постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» более 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

«Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскания с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» превышают 1,7 млрд долларов», - заявил он.

«Вместе с тем, аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной. И «Газпром» принял решение обжаловать промежуточное решение в апелляционном суде Швеции», - сказал А.Миллер.

Кроме того, он рассказал, что «Газпром» может подать иск в международный арбитраж из-за ареста Украиной акций «Газтранзита».

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что в отдельном решении арбитража от 31 мая не указано, что «Нафтогаз» должен «Газпрому» 1,7 миллиарда долларов или любую другую сумму.

«В решении суда не содержится никаких числовых значений по задолженности между сторонами», - сообщили в пресс-службе.

«В нем изложены принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, совершенные Нафтогазом, а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученных Нафтогазом, но не оплаченных в полном объеме», - заявили в НАК.

Пресс-служба «Нафтогаза» утверждает, что суд предложил Нафтогазу и Газпрому попробовать договориться о суммах. Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа. Требования «Газпрома» к НАК «Нафтогаз Украины» по условию «бери или плати» полностью отменены.

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