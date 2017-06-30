Сбалансировать Пенсионный фонд реально за 7 лет, – Минфин

Сбалансировать бюджет Пенсионного фонда реально за 7 лет, если Верховный Совет примет законопроекты, которые позволят провести пенсионную реформу в государстве. Об этом сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге.
«Если мы примем ту реформу, которую правительство уже направило на рассмотрение Верховной Рады и просит депутатов поддержать ее, которую мы разработали вместе с международными партнерами, то это нам позволит в долгосрочной перспективе за 7 лет сбалансировать Пенсионный фонд», - сказала О.Маркарова.
Она напомнила, что сейчас дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 млрд грн.
«То есть, это «дыра», которая с одной стороны является угрозой для бюджета, а с другой - не дает возможности выплатить достойные пенсии нашим гражданам. Соответственно, когда мы смотрим на макроуровне, то средства на это тратятся большие, а когда смотрим на уровне конкретного человека - пенсии у нас мизерные», - сказала О.Маркарова.
О.Маркарова добавила, что дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться на текущем уровне в 2018-2020 годах.
«Дефицит в 141 млрд будет сохраняться следующие три года. Затем в течение четырех лет будет сокращаться», – сказала первый замминистра.
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