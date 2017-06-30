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Украина получит 5 миллионов евро гранта ЕС на реформу управления госфинансами

30 июня 2017 года Источник:УНИАН

Украина подписала соглашение с Европейским Союзом и Всемирным банком, в рамках которого наша страна получит грант ЕС до 5 млн евро на трансформацию систем управления государственными финансами и реформу государственного управления. Как отметила в ходе брифинга после подписания документа директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, подписание соглашения означает еще один шаг для укрепления партнерства Украины с ЕС и ВБ.

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении технической помощи для поддержки системы управления государственными ресурсами – реформы, которая будет продолжаться несколько лет», - сказала она, отметив, что соглашение предполагает предоставление гранта в размере 5 млн евро.

В свою очередь, глава Представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отметил, что подписание соглашения является очередным шагом по укреплению связей Украины с ЕС в рамках подписанного Соглашения об ассоциации, которое вступит в силу 1 сентября 2017 года.

«Два сектора, на которых мы сосредоточили наши усилия – это реформа государственного управления и реформа системы управления государственными финансами», - сказал он, пояснив, что грантовая помощь будет выделяться через трастовый фонд, созданный совместно со Всемирным банком. Присутствующий на брифинге первый вице-премьер министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подчеркнул, что подписание соглашения является важным событием в новейшей истории Украины.

«Это подтверждение того, что правительство Украины после Революции достоинства продолжает реформы, нацеленные на результат», - подчеркнул он, называя ожидаемым результатом этих реформ улучшение жизни украинцев и ликвидацию коррупционных схем. Глава Нацагентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко пояснил, что в рамках подписанного соглашения предстоит реализация закона о госслужбе, вступившего в силу больше года назад, направленного на построение на Украине европейской модели госуправления. «Мы полностью меняем систему, которая формировалась последние 25 лет и оставалась постсоветской, как в отношении управления человеческими ресурсами в органах государственной власти, так и в части взаимодействия органов власти между собой», - сказал он.

Согласно материалам Всемирного банка, проект рассчитан на 3 года, и часть гранта в размере 3 млн евро будет направлена на проекты Министерства финансов Нацагентства по вопросам государственной службы по трансформации систем управления госфинансами и человеческими ресурсами в органах власти, часть на 2 млн евро – на финансирование консультационных услуг и аналитическую работу Всемирного банка.

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