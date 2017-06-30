Сегодня 30 июня 2017 года, 17:16

Суд отказал «Нафтогазу» в аресте счетов ОПЗ

Хозяйственный суд Одесской области отказал НАК «Нафтогаз Украины» в аресте банковских счетов Одесского припортового завода в пределах суммы долга за природный газ в размере 1,47 миллиарда гривен. Об этом говорится в определении суда от 22 июня, обнародованном в Едином госрегеестре судебных решений.

Суд принимает во внимание пребывание ОПЗ в процессе приватизации и принятии в его отношении предприватизационных мероприятий.

Кроме того, 10 мая Апелляционный суд Одесской области подтвердил признание на Украине решения Стокгольмского арбитража о взыскании с ОПЗ в пользу компании Ostchem Holding Limited (входит в структуру Group DF Дмитрия Фирташа) 251,2 млн долларов США.

В связи с этим суд считает, что наличие в других судебных делах решений о взыскании с ОПЗ денежных средств не является основанием для наложения ареста счетов как меры по обеспечению иска и нарушает права других лиц на получение от ОПЗ задолженности по другим судебным решениям.

Также, согласно определению, «Нафтогаз» не предоставил достаточных доказательств уклонения ОПЗ от исполнения обязательства после подачи иска в суд.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» просил Хозяйственный суд Одесской области взыскать с Одесского припортового завода 1 517,727 млн гривен задолженности за поставляемый ему в 2016 году природный газ.