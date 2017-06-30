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Минфин ищет нового председателя Приватбанка

30 июня 2017 года Источник:epravda.com.ua

Министерство финансов ищет кандидатуру на должность нового председателя ПриватБанка. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Полностью ситуация контролируется, мы сейчас ищем достойную замену. Когда это произойдет Александр Витальевич (Шлапак – прим. ред.) сможет продлить свою карьеру и новый человек сможет работать в банке», - заявил он.

Кроме того, Александр Данилюк отметил, что сейчас ПриватБанк остается стабильным и продолжает работать.

Напомним, глава правления «Приватбанка» Александр Шлапак написал заявление об отставке. В НБУ рассказали, чего ждут от нового главы Приватбанка.

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