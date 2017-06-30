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Сегодня 30 июня 2017 года, 17:16

Минфин ищет нового председателя Приватбанка

Министерство финансов ищет кандидатуру на должность нового председателя ПриватБанка. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Полностью ситуация контролируется, мы сейчас ищем достойную замену. Когда это произойдет Александр Витальевич (Шлапак – прим. ред.) сможет продлить свою карьеру и новый человек сможет работать в банке», - заявил он.

Кроме того, Александр Данилюк отметил, что сейчас ПриватБанк остается стабильным и продолжает работать.

Напомним, глава правления «Приватбанка» Александр Шлапак написал заявление об отставке. В НБУ рассказали, чего ждут от нового главы Приватбанка.