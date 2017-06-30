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Децентрализация за три года увеличила местные бюджеты на 100 млрд грн, - Президент

30 июня 2017 года Источник:ДЕЛО

Президент Петр Порошенко сообщил, что доходы местных бюджетов на Украине с 2014 года выросли на 100 млрд грн и продолжают расти

«За это время местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Уверен, что в 2014 году очень мало кто верил в цифру 100 млрд грн», — сказал П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины в Киеве в пятницу.

Президент добавил, что доходы бюджета Киева выросли с около 24 млрд грн в 2014 году до 39 млрд грн в 2016 году, в Днепре — с 3 до 11 млрд грн, в Виннице — с 0,5 млрд грн до 3 млрд грн.

«Эти миллиарды — отремонтированные или построенные дороги, школы и больницы. Это — закупленная в городах коммунальная техника, троллейбусы и трамваи. Выиграл каждый город», — подчеркнул глава государства.

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