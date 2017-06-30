Сегодня 30 июня 2017 года, 15:45

«1000 балов не наберет никто», - Сергей Козьяков о конкурсе в Верховный Суд

Сегодня в медиа-центре «Территория реформ» состоялся пресс-брифинг на тему «Имплементационный этап судебной реформы: мифы и реальность при создании нового Верховного Суда». Организаторами выступили Совет судей Украины и Национальный союз журналистов Украины. Пресс-брифинг провели председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков и секретарь Совета по вопросам судебной реформы Константин Красовский. Мероприятие прошло в рамках семинара для региональных журналистов посвященного судебной реформе.

Г-н Красовский напомнил, что судебная реформа состоит из трех этапов и проводится в трех измерениях. Первым этапом стало приятие Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», которым были предприняты неотложные меры по перезагрузке органов в системе правосудия – ВККС и тогдашнего Высшего совета юстиции (ныне – Высший совет правосудия). Вторым этапом стало внесение изменений в Конституцию Украины в части правосудия. Этот момент – тектонический сдвиг в отношении судебной ветви власти, ее места в системе власти. Были утверждены принципиально новые основы построения судебной ветви: независимость судей, деполитизация процесса назначения судей и ответственность судей. Сейчас судебная реформа находиться на ее третьем этапе – имплементация. Также судебная реформа происходит в трех измерениях: институциональном, процедурном и кадровом. «Судебная реформа – в определенной мере это история успеха», - считает Константин Красовский.

В свою очередь Сергей Козьяков остановился на вопросе конкурса в Верховный Суд. Зачем? Зачем вообще конкурс проводится? Ранее судебная реформа изменяла систему фрагментарно – то тут, то там. «Но мы увидели, что частями изменить систему не удастся. Начинать изменения нужно было сверху, и таким образом влиять на всю судебную систему», – отметил председатель ВККС. Он напомнил, что в последний раз Верховный Суд Украины создавался в 1923 году. Но ни тогда, ни после этого конкурса на должности не было. Уникальным фактом для Украины является то, что судьями наивысшего суда в системе судоустройства могут стать не только действующие судьи, но и адвокаты и ученые. Уникальным фактом для Европы и мира является участие общественности (в лице Общественного совета добропорядочности) в конкурсных процедурах. «Конкурс был чрезвычайным менеджерским вызовом. Очень много процедур, многие из них проводятся впервые, много кандидатов», - сознался г-н Козьяков. Также он озвучил цифры – сколько кандидатов было на каждом этапе, и отметил, что в Верховном суде Португалии, к примеру, работает 65 судей (там существует квота для несудейских профессий – 10%), в Верховных судах США и Канады по девять судей, в Верховном суде Сингапура – 15.

Кроме того, г-н Козьяков подчеркнул, что конкурс в ВС – самый прозрачный. Так, подзаконная нормативная база была обнародована заранее (г-н Козьяков согласился в том, что она не безупречная, но является достаточно сильной); заранее были обнародованы и экзаменационные вопросы; все конкурсные процедуры проходили в присутствии наблюдателей (в том числе международных), СМИ; интервью с кандидатами транслируются в Интернете. Руководитель ВККС акцентировал внимание на том, что нигде в мире не проводился открытый конкурс в суд такого уровня. К примеру в США транслируется только финальная часть - в парламенте, но это исключительно политический момент.

Он напомнил, что Общественный совет добропорядочности предоставил заключения о несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики в отношении 37% кандидатов. Но ОСД у Комиссии - не единственный источник информации, таких источников около двадцати. К вопросу о добропорядочности… Сергей Козьяков задал аудитории вопрос: добропорядочный ли судья, который один-два раза в год ездит в оккупированный Крым? А изменится ли ваше мнение, когда вы узнаете, что судья ездит туда к онкобольной матери? А когда вы узнаете, что последний раз судья ездит, чтобы перевезти тело умершей матери на материковую часть Украины? «Таких вопросов десятки», - отметил спикер.

Сергей Козьяков отметил, что конкурс длится уже восемь месяцев. На 14 июля с.г. запланированы последние заседания Комиссии в пленарном составе по вопросу рассмотрения заключений ОСД. Затем Комиссии понадобится несколько дней, чтобы свести баллы и определить рейтинг кандидатов в четыре кассационных суда в составе ВС. «Но 1000 балов не наберет никто», - прогнозирует Сергей Козьяков.