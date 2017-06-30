Сегодня 30 июня 2017 года, 15:45

Участники семинара обсудили спорные вопросы применения законодательства о ТЦО

Спорные вопросы применения законодательства о ТЦО рассматриваются в рамках третьей дискуссионной панели семинара, проходящего в ВАСУ.

В частности, уделяется внимание такому феномену как форвардные контракты. Нецелесообразно считать форвардным тот контракт, к которому вносились изменения свыше 10 раз. Об этом заявила консультант группы трансфертного ценообразования КПМГ на Украине Евгения Марущенко, ссылаясь на позицию контролирующих органов.

По общему правилу, все условия такого контракта должны согласовываться на момент его заключения. Как подчеркнул Николай Мишин, контракт может быть не признан форвардным, даже если он так назван. Нельзя также ссылаться на дополнительные соглашения, которые будут заключены в последующем. ГФС найдет основания трактовать такой договор как договор поставки. Службе удалось выиграть подобное дело в суде против зернотрейдера и данный прецедент принудил других хозсубъектов внести изменения в свои договора.

Резюмируя, он отметил, что отсутствует единый шаблон, который можно применить к любой операции. Одна и та же операция может быть отображена плательщиками по-разному. Но есть общая методология, добавил г-н Мишин.

На этом семинар завершил работу.