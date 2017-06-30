Сегодня 30 июня 2017 года, 14:14

Участники семинара обсудили тенденции споров по трансфертному ценообразованию в других странах

Началась сессия, посвященная тенденциям спорам по ТЦО в других странах. Статистику споров по сути применяемых методов налогоплательщиками Украины представил Николай Мишин. В 2015 году фискалы вышли на первые 4 проверки (одно дело в суде). В 2016 году начаты уже 30 проверок, что стало возможным благодаря расширению институциональной возможности ГФС (по ТЦО работают 110 специалистов). Два решения украинских судов по сути применяемых уже есть, добавил г-н Мишин. Основной вопрос применяемых методов сводится к следующему: заключили ли два независимых субъекта в рыночных условиях сделку по такой цене? Во всем мире к судебным решениям по ТЦО вызывают интерес международного уровня: решения ВАСУ будут предметом анализа международных экспертов. Прецеденты отдельных стран (например, Австралии) могут повлиять на подходы ООН и ОЭСР.

О важности дел по ТЦО, начатых Еврокомиссией в отношении Apple и Starbucks, рассказала руководитель практики по разрешению налоговых споров КПМГ на Украине Лариса Антощук. Отличием данных дел по поводу предоставления неправомерных налоговых выгод является то, что претензию озвучил не орган государства, а надгосударственный орган. В настоящий момент две страны, которые предоставили льготы, обжалуют решение Еврокомиссии (речь идет об Ирландии и Нидерландах). Подобная категория дел еще не очень актуальна для Украины, но все может изменится.

Австралийскому опыту уделила внимание консультант группы трансфертного ценообразования КПМГ на Украине Евгения Марущенко. В «Шеврон Австралия Холдингз Пти Лтд. против Налогового офиса» от 21 апреля 2017 года речь шла об определении соответствия выплаченных процентов принципу «вытянутой руки». Компания привлекала экспертов и сомневалась в конституционности определенных норм законодательства. Однако суд пришел к однозначному выводу: в рыночных условиях несвязанные между собой компании не заключили бы кредитный договор на миллиарды долларов США без обеспечения. Решение содержит 60 страниц, а его выводы берутся во внимание ОЭСР.

Сообщалось, что сырьевые дела являются одними из самых важных в практике ТЦО для развивающихся стран. О деле нефтяной компании «Дулисьма» из России рассказал начальник отдела проверок трансфертного ценообразования Департамента аудита ГФС Владимир Чижиков. Компания реализовала нефть в Гонконг по формуле ценообразования, установленной контрактом. Фискалы пересчитали сделки по рыночным ценам, определив, что доход должен был быть больше на 1 млрд грн. Почему налоговики пришли к компании? Уведомление о контролируемой операции был подан, но контрагент был указан один, а метод не указан вовсе. Фискальных органам не понравилась формула ценообразования. Компания брала биржевую котировку и применяла к ценам понижающие коэффициенты. Штраф составил около 3 млн долларов США. Но плательщик уплатил штраф только в момент обращения фискальной службы в суд. Важно, что «плательщика немного схитрил», отметил г-н Чижиков. Компания брала средние значения из агентства Platts, но к тому же занизила цену, учитывая низкое качество российской нефти. Налоговики послали запрос в Platts, получив ответ, что применять нужно было минимальную и максимальную цену в день торгов.

Каковы были возражения плательщика? Не желая изначально уплачивать штраф, он заявил, что нефтянное месторождение является «затухающим», такие же цены и у других компаний региона, нефтетрейдер является несвязанным лицом, а к тому же не преследовалась цель уклонения от налогов. Однако все эти аргументы были разбиты контролирующим органом.

По словам Владимира Чижикова, дело очень близко Украине, для которой сырьевые товары представляют большую часть экспорта. Издание Platts имеет ценовые данные по пшенице и железной руде. Следует понимать, что приоритетными являются методы, основанные на цене биржевых котировок. Не всегда корректировка в сторону снижения цены может быть обоснована. Соображения рентабельности тоже могут не сработать. Иногда и бизнес, и налоговики берут «некорректные данные», чтобы подвести дело под «свои ожидания».

Как объяснил Николай Мишин, в этом деле суд пошёл не формальным путём, а через экономическую оценку отношений. Также он посоветовал плательщикам не ссылаться на такие аргументы, как «несопоставимость» товаров. Часто товары могут быть не полностью идентичными, но все же отличия между ними не столь существенны. Поэтому цены биржевых котировок могут применяться и для схожих товаров (например, речь может идти о разных сортах пшеницы).

Как заявил Владимир Чижиков, 20% судебных споров рассматривается в трех странах: США, Германии и Индии. Опыт последней представляет особый интерес, т.к. там законодательство весьма жесткое, хотя государство остается развивающимся.

Индийские кейсы представила Евгения Марущенко. В частности, был рассмотрен случай с компанией Insurance Systems. По мнению плательщиков, в ходе начисления штрафов налоговики включили в выборку компании с другим масштабом оборота. Кроме того, некорректно было сравнение функционального профиля: одни компании производили ПО, а другие лишь для собственных нужд. Таким образом, они имели разный функциональный профиль.

Компания Honda Motorcycle & Scooters ltd. использовала факт потерь из-за трехмесячной забастовки на производстве для влияния на цену сделки.

Возвращаясь к украинскому опыту, Владимир Чижиков отметил, что лишь первый из пяти методов, предусмотренных НК, касаются цены. Остальные базируются на финансовых результатах и рентабельности. К примеру, определенный бренд товара уже позволяет говорить об уникальности товара и ссылаться на метод рентабельности. Один из самых спорных вопросов: с какими компаниями и с какими наценками стоит сравнивать определенную компанию?

В свою очередь Николай Мишин обратился к судьям с вопросом, смогут ли они рассматривать такие сложные дела без проведения экспертизы. Судьи заявили, что все зависит от предоставленных доказательства. Участники обсуждения выразили мысль, что часто судьям следует поговорить со сторонами спора до самого процесса. Процедура медиации по налогам ещё не предусмотрена, но есть возможность утвердить судом мировое соглашения. Включать или не включать расходы, группировать ли компании - это вопросы, на которые трудно дать однозначные ответы. Владимир Чижиков признал, что «не завидует» судьям, которым придется определять, чье суждение более правильное.