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В Германии соцсети будут штрафовать на 50 млн евро за «язык вражды»

30 июня 2017 года Источник:Европейская правда

Немецкий Бундестаг принял законопроект, предусматривающий штрафы для социальных сетей в размере до 50 млн евро, если они будут затягивать с удалением постов, содержащих язык вражды и другой «нелегальный контент». За соответствующий законопроект немецкие парламентарии проголосовали в пятницу, сообщает BBC.

С октября Facebook, Twitter и другие социальные сети должны в течение суток удалять посты с «явно незаконным содержанием»: это могут быть язык вражды, диффамации или призывы к насилию. В противном случае компаниям грозит штраф в 5 млн евро, который может возрасти до 50 млн евро - в зависимости от тяжести правонарушения.

Если законность контента невозможно будет оценить немедленно, компании получат на оценку неделю.

В официальном заявлении Facebook отмечается, что компания разделяет цель немецкого правительства бороться с языком вражды в интернете, однако этот закон в его нынешнем виде не будет способствовать решению социальной проблемы.

Министр юстиции Хейко Маас и другие сторонники законопроекта утверждают, что закон поможет остановить стремительное распространение языка вражды в сети.

Активисты в сфере цифрового права критикуют нововведение. Они отмечают, что документ нарушает свободу слова, а технологические компании могут злоупотреблять правом определения законности онлайн-контента.

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