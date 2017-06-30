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Президент отреагировал на петицию о разблокировке «Вконтакте»

30 июня 2017 года Источник:epravda.com.ua

Президент отказался поддержать петицию о разблокировке соцсети Вконтакте. Такой ответ на петицию с требованием отменить блокировку российской социальной сети Вонтакте был опубликован на сайте петиций Президента Украины.

П.Порошенко отметил, что соцсеть Вконтакте «широко используется российскими спецслужбами для распространения российской пропаганды» и проведения «специальных информационных операций».

В ответе говорится, что блокировка Вконтакте «защищает украинцев» от манипулирования.

«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса Вконтакте считаю невозможной», - говорится в ответе президента.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс» и другие.

Как сообщалось, по состоянию на июнь посещаемость российской социальной сети «ВКонтакте» в Украине составляет 3,8 млн не уникальных визитов с десктопов в день. До введения санкций этот показатель составлял 9,8 млн.

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Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг

Польза от подобного решения достаточно сомнительна

При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна

Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам

Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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