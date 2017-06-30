он же e-mail

Сегодня 30 июня 2017 года, 14:14

Президент отреагировал на петицию о разблокировке «Вконтакте»

Президент отказался поддержать петицию о разблокировке соцсети Вконтакте. Такой ответ на петицию с требованием отменить блокировку российской социальной сети Вонтакте был опубликован на сайте петиций Президента Украины.

П.Порошенко отметил, что соцсеть Вконтакте «широко используется российскими спецслужбами для распространения российской пропаганды» и проведения «специальных информационных операций».

В ответе говорится, что блокировка Вконтакте «защищает украинцев» от манипулирования.

«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса Вконтакте считаю невозможной», - говорится в ответе президента.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс» и другие.

Как сообщалось, по состоянию на июнь посещаемость российской социальной сети «ВКонтакте» в Украине составляет 3,8 млн не уникальных визитов с десктопов в день. До введения санкций этот показатель составлял 9,8 млн.

Читайте также:

ВАСУ привел аргументы насчет законности блокирования «ВКонтакте» и других российских сайтов;

Стали известны размеры штрафов за невыполнение решения по блокировке ВКонтакте и Одноклассников.