Президент отреагировал на петицию о разблокировке «Вконтакте»

Президент отказался поддержать петицию о разблокировке соцсети Вконтакте. Такой ответ на петицию с требованием отменить блокировку российской социальной сети Вонтакте был опубликован на сайте петиций Президента Украины.
П.Порошенко отметил, что соцсеть Вконтакте «широко используется российскими спецслужбами для распространения российской пропаганды» и проведения «специальных информационных операций».
В ответе говорится, что блокировка Вконтакте «защищает украинцев» от манипулирования.
«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса Вконтакте считаю невозможной», - говорится в ответе президента.
Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс» и другие.
Как сообщалось, по состоянию на июнь посещаемость российской социальной сети «ВКонтакте» в Украине составляет 3,8 млн не уникальных визитов с десктопов в день. До введения санкций этот показатель составлял 9,8 млн.
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