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НАПК подробно проверит декларации 20 госслужащих, из которых 2 судей и 4 прокуроров

30 июня 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку деклараций 20 чиновников. Согласно обнародованному документу, такую проверку поручено провести заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому.

В списке из 20 человек есть 3 народных депутата: Наталья Агафонова (БПП), Станислав Березкин (Возрождение), Дмитрий Добродомов (внефракционный).

Также проверят декларации директора авиакомпании «Украэрорух» Виктора Шевчука и вице-президента ГП «Антонов».

В списке для проверки также судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник, прокурор Мукачевской местной прокуратуры Андрей Заповитный, заместитель прокурора Сумской области Сергей Маслюк, судья хозяйственного суда Ровенской области Вадим Торчинюк, первый заместитель военного прокурора Центрального региона Украины Петр Визнюк и руководитель Киевской местной прокуратуры №2 Валерий Доценко.

В то же время, НАПК решило провести полную проверку декларации первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

Как известно, 23 июня НАПК сообщило, что проведет полную проверку 20 деклараций чиновников.

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