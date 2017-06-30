В США вступили в силу новые ужесточенные правила въезда для иммигрантов

Новые правила въезда для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением — Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена начали действовать в США.
Новая версия иммиграционного указа президента Дональда Трампа предусматривает 90-дневный запрет на въезд жителей шести стран — Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана, Йемена, если у них нет близких семейных или деловых связей в США. Кроме того, согласно указу, на 120 дней ограничивается въезд в страну беженцев.
То есть теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются близкие семейные или деловые связи в США.
Но в список близких родственников оказались не включены бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Этот факт вызвал волну недовольства. Ранее была сделана поблажка для женихов и невест, которые до этого также не считались близкими семейными связями.
В частности, накануне власти штата Гавайи потребовали федеральный суд разъяснить принципы составления списка.
По словам генпрокурора штата Гавайи, определение «близких семейных связей» слишком узкое и может лишить многих возможности посетить США.
Отметим, что первоначальная версия указа была подписана Трампом в конце января, однако федеральный суд приостановил его действие. Администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.
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