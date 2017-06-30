Сегодня 30 июня 2017 года, 12:43

Эксперты обсуждают нюансы подачи отчетности по контролируемых операциях по ТЦО

Начала работу тематическая дискуссия, посвященная подаче отчетности по контролируемых операциях по ТЦО.

Как заявил член ВККС Николай Мишин, в предыдущие годы возникали споры, главным образом, по форме (подача отчетности), но не по сути (по методологии). Законодательство о ТЦО менялось пять раз и часто судьи применяли уже не действующие нормы. Согласно статистике, в 2015 году было выявлено 315 нарушений по форме. При этом 50% налогоплательщиков соглашаются с начисленными штрафами. 2016 год считается пока самым стабильным в плане правоприменения. Трансформации связаны с тем, что изначально закон о ТЦО был «калькой» с плохого российского, поэтому потребовалось время для постепенной модернизации при поддержке МВФ и ВБ. По его мнению, с 1 января 2018 года могут начать действовать новые правила ТЦО. Среди самых интересных дел он назвал рассматриваемый ныне иск о признании незаконным распоряжения КМУ об утверждении списка низко налоговых юрисдикций. По мнению жалобщиков, такой список должен был утверждаться постановлением. Может возникнуть вопрос, отмечает г-н Мишин, чем мы три года занимались.

Также выступающий дал совет ориентироваться на то законодательство, которое действовало на момент осуществления операции.

ГФС становится достойным соперником. Поэтому постепенно выравнивается соотношение побед между ГФС и налогоплательщиками. Об этом заявляет начальник отдела офиса больших плательщиков налогов ГФС Евгения Марущенко. Около 60% дел по форме были обжалованы в апелляции и 11% в кассации. В большинстве случаев ВАСУ становился на сторону налогоплательщиков. Списки низконалоговых стран постоянно сужались: с 77 до 65 стран.

В ходе выступления она привела два схожих дела: по иску ООО «Белоцерковхлебпродукт» и по иску ЧП «Торговый дом «Поляков». Во втором случае плательщику удалось доказать, что операции с Грузией не должны подпадать под контроль, т.к. позже страна была исключена из списка низконалоговых юрисдикций правительством. Было предоставлено письмо из посольства Грузии и ГФС Грузии, что ставки налога на прибыль лишь на 3% отличается от украинской.

В свою очередь Николай Мишин считает, что плательщик должен был декларировать операции с Грузией, т.к. на момент их совершения Грузия была в соответствующем списке.

С мнением г-на Мишина согласился директор отдела налогообложения сделок по слиянию и поглощению, и международному налогообложению КПМГ на Украине Олег Чайка. Ссылаясь на решение КСУ, он напомнил, что закон имеет обратную силу во времени и смягчает ответственность юрлица только когда закон прямо об этом говорит. По словам г-на Чайки, наше законодательство еще весьма лояльно к бизнесу: в некоторых странах контролируемыми становятся операции на сумму свыше 30 тыс. евро с контрагентами других стран, вне зависимости от того, входят ли они в список низконалоговых юрисдикций.

Проблему отечественного правоприменения Олег Чайка видит в том, что юристы подходят к анализу экономических отношений с правовой стороны. С точки зрения логики необходимо сначала рассмотреть экономический аспект, а потом юридический. Олег Чайка признал, что законодательство часто сформулировано не лучшим образом. Судей выступающий призвал выписывать свои решения так, чтобы «парламент завидовал».

Не каждая нерыночная операция «интересна» для ТЦО. Об этом заявил Олег Чайка. Он объяснил, что операции, когда плательщик уплачивает за рубеж цену ниже рыночной, то при этом налоговая база не уменьшается, а увеличивается. Сутью же ТЦО является противодействие уменьшению налоговой базы. Потому такие операции не могут быть признаны контролируемыми.

Уже возникают дела, на примере которых можно понять разницу между правосудием и правоприменением, отметил г-н Чайка. Яркой иллюстрацией выступает дело, где суд признал отсутствие вины налогоплательщика в неподаче отчетности из-за ареста его компьютерной техники. Данный кейс представила менеджер, руководитель практики по разрешению налоговых споров КПМГ на Украине Лариса Антощук.