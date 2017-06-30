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В ВАСУ проходит семинар по трансфертному ценообразованию

30 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Высшем административном суде Украины начал работу семинар по трансфертному ценообразованию. Организатором выступает Национальная школа судей Украины.

Как отметил во вступительном слове председатель ВАСУ Александр Нечитайло, ТЦО имеет положительное влияние как для государства (в части увеличения налоговых поступлений), так и для плательщиков (для обеспечения более честной конкуренции).

В свою очередь судья КСУ Александр Пасенюк подчеркнул, что темп судебной реформы несколько задерживается, поэтому у судей остается еще время для учебы.

Президент Ассоциации налоговых советников Данил Гетьманцев заявил, что в налоговой сфере наблюдается высокая динамика, а акты являются сложными. Практика по ТЦО еще остается узкой и сейчас есть возможность на работать правильную практику, чтобы в будущем её не нужно было корректировать.

По мнению партнера, руководителя группы по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования КПМГ на Украине Константина Карпушина, мероприятие призвано помочь говорить всем специалистам на одном языке. ТЦО должно перейти из сферы искусства в сферу науки. Он подчеркнул, что дела по ТЦО являются «дорогими» для бизнеса. В ходе семинара будут проанализированы 15 кейсов.

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