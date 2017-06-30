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Абитуриенты зарегистрировали 12 тыс. 850 электронных кабинетов за первый день вступительной кампании

По состоянию на 24:00 29 июня 12 тыс. 850 абитуриентов успешно зарегистрировали собственные электронные кабинеты. Об этом сообщает ГП «ИнфоРесурс». Уже с 12 июля у абитуриентов появится возможность из этих кабинетов подавать электронные заявления на поступление в вузы.

Сейчас проблемы с регистрацией электронных кабинетов могут возникать только у поступающих, которые имеют ошибки в персональных данных в сертификатах ВНО или аттестатах. Например, когда не совпадают фамилия, имя или отчество в паспорте и та информация, которая подавалась при регистрации на ВНО. В таком случае поступающему необходимо обратиться за техподдержкой в ГП «ИнфоРесурс» по телефону (044) 239-86-18 или по электронной почте ez@inforesurs.gov.ua.

Пошаговую инструкцию по созданию электронных кабинетов поступающих можно узнать по ссылке.

Напоминаем, что создание электронных кабинетов продлится до 25 июля (18:00), а подачи заявлений - до 26 июля (18:00).