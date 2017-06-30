Сегодня 30 июня 2017 года, 11:12

С 1 июля экзамены на водительские права будут сдавать по новым тестам ПДД

С 1 июля на Украине вводятся новые экзаменационные тесты по правилам дорожного движения. Кроме того, отныне проверить свою подготовку к экзамену можно в любое время онлайн на сайте hsc.gov.ua.

Тест будет длиться 20 минут и состоять из 20 вопросов, избираемых системой в случайном порядке.

Экзамен содержит вопросы по четырем тематическим категориям: 10 вопросов по правилам дорожного движения, 4 вопроса по устройству и эксплуатации транспортных средств, 4 вопроса по основам безопасности движения и 2 вопроса по оказанию первой медицинской помощи.

«Вопросы сгруппировали в соответствии с категориями водительского удостоверения. Водителям легковых автомобилей, например, не придется отвечать на вопросы, связанные с управлением автобусов или грузовиков. Тесты ориентированы на то, чтобы человек изучил правила дорожного движения и мог с легкостью ответить на них», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что к концу 2017 года планируется внедрить усиленный контроль над процессом сдачи экзаменов — фото- и видеофиксацию.

По состоянию на июнь 2017 года стоимость сдачи теоретического и практического экзаменов составляет 26 гривен, а бланк водительского удостоверения — 201 гривну.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы сервисных центров МВД готовится внедрить новые стандарты сдачи экзаменов для получения удостоверения водителя. Впервые тесты по правилам дорожного движения вынесли на общественное обсуждение.

В течение марта и апреля каждый желающий мог просмотреть экзаменационные билеты по ПДД и написать свои предложения по их улучшению. В общей сложности тестовой версией билетов ПДД воспользовались 111 899 раз.