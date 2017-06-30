У САУ есть полномочия организовывать конференции адвокатов регионов, - решение суда

Самостоятельно созывая конференцию адвокатов региона и создавая при этом организационный комитет по проведению конференции адвокатов региона, Совет адвокатов Украины действует в пределах предоставленных законом полномочий. К такому выводу 14 июня с.г. пришла коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел просматривая решение Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 18 апреля 2016 года, оставленным без изменений постановлением Апелляционного суда Хмельницкой области от 29 августа 2016 года, в удовлетворении иска отказано, по гражданскому делу № 686/16001/15-с.
Отклоняя кассационную жалобу коллегия Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанции и позицией Совета адвокатов Украины, отметив, что Совет адвокатов Украины уполномоченное на созыв конференции адвокатов региона, как самостоятельный субъект по вопросам адвокатского самоуправления в регионе.
При этом, создание Организационного комитета по проведению конференции адвокатов региона, самостоятельное созыва конференции адвокатов региона по вопросам формирования и работы органов адвокатского самоуправления в регионе, относится к полномочиям Совета адвокатов Украины предусмотренных ч. 2 ст. 47, п 4, 8, 9 ч.4 ст. 55 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Такие решения оговариваются исключительно ненадлежащим уровнем организации адвокатского самоуправления адвокатов в регионе, препятствуют нормальной деятельности этих органов в порядке, определенном вышеуказанным Законом.
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Короче, адвокаты и рады адвокатов в регионах являются подневольным САУ и самостоятельно решать коллегиальные вопросы не могут. Все находится в руках одного человека. Централизация власти в общественной организации достигла апогея и находится в самом антидемократическом состоянии. Сау (читай она) решает, готовы адвокаты на местах решать вопросы по ее сценарию-назначит собрание, не готовы по ее сценарию-никогда не назначит. А где же право общественных организаций на местах решать самостоятельно вопросы в области самоуправления ? Даже Иосиф Виссарионович так грубо не вмешиваться в вопросы работы райкомов на местах и определял только общую политику партии.
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ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
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