Сегодня 30 июня 2017 года, 11:12

У САУ есть полномочия организовывать конференции адвокатов регионов, - решение суда

Самостоятельно созывая конференцию адвокатов региона и создавая при этом организационный комитет по проведению конференции адвокатов региона, Совет адвокатов Украины действует в пределах предоставленных законом полномочий. К такому выводу 14 июня с.г. пришла коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел просматривая решение Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 18 апреля 2016 года, оставленным без изменений постановлением Апелляционного суда Хмельницкой области от 29 августа 2016 года, в удовлетворении иска отказано, по гражданскому делу № 686/16001/15-с.

Отклоняя кассационную жалобу коллегия Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанции и позицией Совета адвокатов Украины, отметив, что Совет адвокатов Украины уполномоченное на созыв конференции адвокатов региона, как самостоятельный субъект по вопросам адвокатского самоуправления в регионе.

При этом, создание Организационного комитета по проведению конференции адвокатов региона, самостоятельное созыва конференции адвокатов региона по вопросам формирования и работы органов адвокатского самоуправления в регионе, относится к полномочиям Совета адвокатов Украины предусмотренных ч. 2 ст. 47, п 4, 8, 9 ч.4 ст. 55 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Такие решения оговариваются исключительно ненадлежащим уровнем организации адвокатского самоуправления адвокатов в регионе, препятствуют нормальной деятельности этих органов в порядке, определенном вышеуказанным Законом.