При МИД создадут институт для рекламы Украины за рубежом

Кабинет министров поддержал предложение МИД Украины создать специальный институт для продвижения имиджа страны за рубежом, говорится на сайте ведомства.
«На институт будут возложены такие задачи, как презентация и продвижение имиджа Украины в мире, содействие международным обменам и интеграции Украины в мировой культурный контекст, популяризация украинского языка и культурного продукта за рубежом, распространение за рубежом информации о научный, образовательный и туристический потенциал нашего государства тому подобное», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что создание института и его дальнейшая работа «должны базироваться на инклюзивном подходе – привлечении широкого круга участников от государства, общественного сектора, бизнеса, а также экспертов из-за рубежа и диаспоры».
Предполагается, что финансирование новой структуры будет осуществляться как за счет государственной казны, так и благотворительных взносов.
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