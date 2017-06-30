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При МИД создадут институт для рекламы Украины за рубежом

30 июня 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет министров поддержал предложение МИД Украины создать специальный институт для продвижения имиджа страны за рубежом, говорится на сайте ведомства.

«На институт будут возложены такие задачи, как презентация и продвижение имиджа Украины в мире, содействие международным обменам и интеграции Украины в мировой культурный контекст, популяризация украинского языка и культурного продукта за рубежом, распространение за рубежом информации о научный, образовательный и туристический потенциал нашего государства тому подобное», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что создание института и его дальнейшая работа «должны базироваться на инклюзивном подходе – привлечении широкого круга участников от государства, общественного сектора, бизнеса, а также экспертов из-за рубежа и диаспоры».

Предполагается, что финансирование новой структуры будет осуществляться как за счет государственной казны, так и благотворительных взносов.

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