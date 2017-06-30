Сегодня 30 июня 2017 года, 11:12

НБУ поддержал работу валютного рынка интервенцией по единому курсу

Национальный банк Украины осуществил валютную интервенцию по единому курсу с целью сглаживания функционирования валютного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

«В связи с недавней кибератакой работа ряда банков была ограниченной, что повлияло на функционирование межбанковского валютного рынка и исказило процесс курсообразования. Поэтому Национальный банк принял решение поддержать функционирование валютного рынка с помощью валютной интервенции», - пояснил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Для облегчения работы валютного рынка в таких условиях Национальный банк купил по курсу 26.07 грн. за доллар США и продал по курсу 26.12 грн. за доллар США.

Напоминаем, согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, валютная интервенция НБУ по единому курсу проводится в случаях, когда необходимо предоставить рынку четкой курсовой ориентир (например, в случае дезорганизованности рынка). При такой интервенции Национальный банк пропорционально удовлетворяет заявленные субъектами рынка суммы по единому определенным обменному курсу гривны к иностранной валюте.