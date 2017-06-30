Сегодня 30 июня 2017 года, 09:42

НАБУ продолжит сотрудничество с ФБР еще на два года

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США будут сотрудничать в течение следующих двух лет. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Директор Бюро Артем Сытник и начальник отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Мун 29 июня подписали Меморандум о взаимопонимании между НАБУ и ФБР.

Таким образом органы двух стран будут сотрудничать в расследованиях, связанных с разоблачением международного отмывания средств, взяточничеством и коррупцией чиновников из Украины, а также возвращением активов международными средствами.

"Этот Меморандум является продолжением сотрудничества, начатого в прошлом году, когда в июне 2016 года ведомство договорились о помощи друг другу. Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники Управления спецопераций Бюро имели возможность пройти тренировку навыков владения оружием в условиях физических и психических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, тактической подготовки, идентификации реальной цели, определения потенциальной угрозы, принятия грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с февраля 2016 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины постоянно находится представитель Федерального бюро расследований (США), который вместе с детективами работает над выполнением международных поручений и контролем их прохождения через компетентные органы США.

В рамках вновь заключенного Меморандума между НАБУ и ФБР стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

В частности, в бюро сообщили, что 19 июня 2017 детективами НАБУ в сотрудничестве с ФБР задержаны 7 человек, причастных к вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Речь идет о деле, к которому, по данным бюро, причастны депутаты Верховной Рады Борислав Розенблат (БПП) и Максим Поляков (Народный фронт).