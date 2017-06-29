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В ААУ обсудили, что делать адвокату в случае временного ограничения свободы клиента

29 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Нюансы применения временного ограничения свободы в ходе досудебного расследования обсуждались 29 июня с.г. на круглом столе Комитета уголовного права и процесса Ассоциации адвокатов Украины. Правозащитник Эдуард Багиров поделился с адвокатами опытом помощи клиентам, которые попали в СИЗО. Очень важно подготовить клиента, отметил г-н Багиров, поскольку находиться в СИЗО очень трудно и морально, и физически, и в первое время человек под давлением может подписать все что угодно, а адвокату потом придется доказывать, что показания даны под прессом. Важно иметь «тревожный рюкзачок» на случай, когда клиента поместят в СИЗО: там должны быть вода, одежда, предметы гигиены, бумага, конверты с марками, справка о болезнях и т.д. Адвокату важно сразу посетить клиента в СИЗО и выступить в роли психолога, успокоив клиента. Нужно рассказать клиенту о тюремных правилах, советует г-н Багиров: например, о том, что там большое внимание уделяется сексуальной ориентации (с гомосексуалами не общаются, к ним запрещено притрагиваться и т.д.). Стоит предупредить клиента о том, что если сокамерники задают вопросы о деталях преступления – это «подставные утки», собирающие информацию. Еще один важный аспект – «не только выйти на свободу, но и выйти на свободу здоровым», ведь при неправильном поведении в СИЗО можно остаться инвалидом. Что касается СИЗО СБУ – это «элитно, но незаконно», считает Эдуард Багиров. Главное, отметил правозащитник, всем действовать по закону – и правоохранителям, и судьям, и адвокатам.

Дмитрий Соляник, прокурор отдела надзора прокуратуры Киева, рассказал об изоляторах временного содержания: в Киеве такой ИВС один, и условия там лучше, чем в СИЗО. Также г-н Соляник осветил проблемные нюансы взаимоотношений следователя и адвоката, отметив, что часто бывают не правы обе стороны.

Главная проблема в непрофессионализме следователей, считает адвокат Владимир Бойчук, ведь адвокатам часто сложно «поймать» следователя, создаются искусственные препятствия. Г-н Бойчук советует помнить, что адвоката обязаны допускать в СИЗО, и для этого не нужно никаких специальных справок согласно действующему УПК. Старший следователь Главного управления СБУ в Киеве и области Анатолий Трембач посоветовал адвокатам, что делать, если их не допускают к клиенту при следственных действиях. «Коллеги, обращаю внимание на то, что следователи очень часто имеют собственную философию, которая позволяет им ставить нам препятствия», – добавил Владимир Бойчук, поэтому клиента нужно четко ориентировать на то, чтобы он ничего не говорил без адвоката.

Также на круглом столе выступили судьи: Наталья Сальникова, судья Голосеевского райсуда Киева, и Андрей Ключник, судья Святошинского райсуда Киева. Следственные судьи особо активно дискутировали со следователем. Так, г-жа Сальникова не раз отметила, что у многих участников процесса все еще «старый УПК в голове», причем злоупотребляют и следователи, и судьи, и адвокаты. Спор возник и по поводу возможности допуска адвоката на любой стадии, в т.ч. во время следственного действия (например, обыска). «Защитник воспринимает следователя как врага, следователь воспринимает защитника как врага... А мы одно целое, паззлы одного рисунка», – отметила Наталья Сальникова, призвав все стороны к сотрудничеству.

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