Сегодня 29 июня 2017 года, 17:05

НБУ обещает впервые урегулировать вопросы кибербезопасности в банках

Ссылаясь на опыт ЕС, регулятор предлагает создать в банках должность ответственных за информбезопасность (CISO)

Национальный банк Украины разработал проект постановления Правления НБУ «Об утверждении Положения об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины».

В частности, банки обяжут знакомить работников при приеме на работу с политикой информационной безопасности банка (работники будут предоставлять письменные обязательства о соблюдении конфиденциальности). Соответствующие условия будут включаться в трудовой договор или контракт. Будет запрещено совмещение одним специалистом разных полномочий (например, выполнение операций и последующий контроль за их выполнением). Вводится контроль за сменными носителями информации (пункт 35). Также банк будет обязан ввести программы по повышению информационной грамотности сотрудников. При этом банк обязан использовать исключительно актуальные версии лицензионных средств защиты от вредоносного кода, для которых не прекращено поддержку производителя (пункт 64). Важно, что при использовании использовать прикладного ПО и драйверов необходимым является использование «последних официальных стабильных версий».

Пункт 75 предписывает автоматически блокировать рабочий стол операционной системы на рабочей станции или сервере, если нет активности пользователя в течение 15 минут, с последующей повторной аутентификацией пользователя во время разблокирования.

Требования к парольной политике для привилегированных учетных записей (длина и сложность паролей, частота смены) должны быть «более строгими», говорится в пункте 90.

В свою очередь пункт 110 требует производить периодические тесты на проникновение. Банк обязан утвердить документ по использованию электронной почты, включающий запрет на использование посторонних сервисов электронной почты (пункт 121). Необходимым является заблокировать получение спама (пункт 127).

Банк должен обеспечить блокирование учетных записей пользователей в информационных системах банка в следующих случаях:

1) пяти неудачных попыток аутентификации подряд;

2) отсутствие регистрации пользователя в информационных системах банка

в течение 90 календарных дней;

3) увольнение пользователя.

Кроме того, в соответствии с лучшими мировыми практиками по вопросам информационной безопасности, Проектом постановления предусматривается назначение в банках ответственного лица за информационную безопасность (Chief Information Security Officer, CISO) и наделение его полномочиями, достаточными для принятия управленческих решений. Также банки должны сформировать отдельные подразделения по информационной безопасности исключительно из штатных работников банка, которые непосредственно подчиняются CISO.

Имплементация норм этого документа позволит:

- ужесточить требования к защите информации в информационных системах банков Украины с учетом актуальных киберугроз;

- установить принципы управления информационной безопасностью в банках;

- определить принципы криптографической защиты информационных систем НБУ;

- установить обязательные минимальные требования к организации мероприятий по обеспечению безопасности информации и порядок поэтапного внедрения этих требований банками.

Проект постановления размещен для общественного обсуждения на странице Официального интернет-представительства НБУ и доступен по ссылке .

Отметим, что, по данным СМИ, сегодня наблюдается вторая фаза хакерской атаки на правительственные ресурсы.