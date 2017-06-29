Сегодня 29 июня 2017 года, 18:35

Советником «Нафтогаз Украины» по анбандлингу стала PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o.

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польша) стала советником НАК «Нафтогаз Украины» по управлению проектами отделения деятельности по транспортировке газа (анбандлингу). Об этом сообщается сайт НАК.

Компания победила в тендере, предложив услуги стоимостью в 341,2 тыс. долларов США. Известно, что 9 июня с.г. между НАК «Нафтогаз Украины» и PwC Polska Sp. z o.o. был подписан соответствующий договор.

По результатам предварительной процедуры к участию в заключительном этапе тендера были допущены две компании. Название второй компании, предложение которой оказалось менее экономически выгодным – The Boston Consulting Group Sp. z o.o.

Тендерные предложения подавали еще два участника: GmbH Roland Berger и ZIFF-IVIN ASSOCIATES LTD, но их предложения не были допущены к оценке из-за несоответствия условиям тендерной документации. Ожидаемая стоимость закупки составляла почти 938,8 тыс. долларов США.

Срок оказания услуг – до 31 декабря 2017 года. Среди основных задач, которые должны быть реализованы советником, разработка и обеспечение своевременного выполнения детального плана проекта анбандлинга, предоставление практических рекомендаций и содействию принятию обоснованных решений в процессе отделения.