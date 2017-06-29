Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 июня 2017 года, 18:35

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Советником «Нафтогаз Украины» по анбандлингу стала PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o.

29 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польша) стала советником НАК «Нафтогаз Украины» по управлению проектами отделения деятельности по транспортировке газа (анбандлингу). Об этом сообщается сайт НАК.

Компания победила в тендере, предложив услуги стоимостью в 341,2 тыс. долларов США. Известно, что 9 июня с.г. между НАК «Нафтогаз Украины» и PwC Polska Sp. z o.o. был подписан соответствующий договор.

По результатам предварительной процедуры к участию в заключительном этапе тендера были допущены две компании. Название второй компании, предложение которой оказалось менее экономически выгодным – The Boston Consulting Group Sp. z o.o.

Тендерные предложения подавали еще два участника: GmbH Roland Berger и ZIFF-IVIN ASSOCIATES LTD, но их предложения не были допущены к оценке из-за несоответствия условиям тендерной документации. Ожидаемая стоимость закупки составляла почти 938,8 тыс. долларов США.

Срок оказания услуг – до 31 декабря 2017 года. Среди основных задач, которые должны быть реализованы советником, разработка и обеспечение своевременного выполнения детального плана проекта анбандлинга, предоставление практических рекомендаций и содействию принятию обоснованных решений в процессе отделения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг

Польза от подобного решения достаточно сомнительна

При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна

Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам

Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом