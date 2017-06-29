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Подписан меморандум между ГФС и Ассоциацией налогоплательщиков Украины

29 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

ГФС будет сотрудничать с ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины». Об этом говорится в меморандуме, подписанном сегодня, 29 июня 2017 года, и.о. председателя ГФС Мирославом Проданом и президентом ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Григолом Катамадзе.

Меморандумом, в частности, предусматривается проведение совместной работы ГФС и Ассоциации по совершенствованию налогового и таможенного законодательства. Ассоциация будет осуществлять экспертизу проектов регуляторных актов, главным разработчиком которых является ГФС, и предоставлять фискальной службе свои предложения.

«Благодаря подписанному Меморандуму наши отношения станут более понятными и конструктивными. Я рад тому, что ассоциации сами выходят с инициативой борьбы со злоупотреблениями в налоговой и таможенной сферах. Они выступают партнерами ГФС в этом вопросе», – отметил г-н Продан.

Глава ГФС также рассказал об основных шагах, которые осуществляет фискальная служба в направлении улучшения инвестклимата. Так, с 1 июля 2017 года в штатном режиме начнет работать электронная система управления рисками при администрировании НДС, которая позволит решить вопрос с так называемым «пересортом».

Также Мирослав Продан обратил внимание присутствующих на функционирование электронного кабинета плательщика, становящегося все более популярным. Благодаря этому сервису плательщики могут получить он-лайн услуги, предоставляемые ГФС, в удобное время без контакта с чиновниками. Планируется, что до конца года Электронный кабинет плательщика будет предоставлять весь спектр административных услуг фискальной службы, что, по мнению и.о. председателя ГФС, снизит коррупционную составляющую в отношениях с налогоплательщиками и улучшит уровень обслуживания.

Соответствующая информация опубликована на сайте ГФС.

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