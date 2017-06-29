Сегодня 29 июня 2017 года, 17:05

НААУ: поправки законопроекта №6232 к УК сужают права адвокатов

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявляет о возможном сужении прав адвокатов в случае принятия законопроекта №6232. Об этом сообщается на сайте НААУ.

Комитет законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности провел заседание, посвященное обсуждению положений законопроекта №6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

По мнению председателя Комитета Ярослава Зейкана, законопроект содержит ряд положений, которые ограничивают возможности адвокатов в судебном процессе и эффективность защиты. «В законопроекте сделан упор на расширение оценочных суждений при решении некоторых процессуальных вопросов со стороны судей», – отметил он.

Больше всего возражений членов комитета вызвала статья 400-1 проекта изменений в Уголовный кодекс. Предлагается дополнить УК статьей «Представительство в суде без полномочий» следующего содержания: «1. Заведомо ложное сообщение суду о полномочиях представлять другое лицо в суде, а также невнесение адвокатом в ордер сведений об ограничениях полномочий, установленных договором о предоставлении правовой помощи, наказывается штрафом до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до трех месяцев. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются штрафом до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет». Ярослав Зейкан отметил, что статистики о таких нарушениях со стороны адвоката нет, поэтому предлагаемая норма закладывает дополнительные препятствия в осуществлении защиты в суде.

«Это намерения найти что-то, чтобы можно было возбуждать уголовные дела без всяких оснований в отношении адвокатов», – считает г-н Зейкан.

«Потребности в том, чтобы вносить какие-то уточнения, изменения или ограничения к ордеру нет никакой, потому что судья имеет на руках договор адвоката с клиентом. Если такая статья будет принята, то надо внести изменения в ордер по существу. Поэтому статья 400-1 неприемлема. По общественной опасностью она никак не укладывается в понятие преступления ", - считает глава профильного комитета НААУ.

Консолидированные предложения адвокатуры в законопроект №6232 будут направлены парламенту.