Сегодня 29 июня 2017 года, 15:35

ГФС не видит оснований для продления приема налоговой отчетности из-за вируса

Государственная фискальная служба (ГФС) пока не имеет законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных для бизнеса из-за блокирования работы компьютеров, пораженных в результате недавней хакерской атаки, однако ГФС настоятельно рекомендуют обращаться к киберполиции, что позволит власти в дальнейшем принять системное решение.

Об этом в комментарии для «УНИАН» сообщила пресс-секретарь и.о. председателя ГФС Наталья Непряхина. «С 10:00 запущены системы. Видим, что регистрация налоговых накладных идет. Будем анализировать статистику подачи. Но настоятельно рекомендуем бизнесу, если они имели проблемы, их система была атакована вирусом, обращаться к киберполиции для того, чтобы было принято системное решение. В ГФС пока законодательных оснований продолжать прием отчетности, налоговых накладных и так далее – нет», – сказала она.

Также г-жа Непряхина отметила, что бизнес может зарегистрировать налоговые накладные 29-30 июня 2017 года, и до подачи отчетности у бизнеса есть еще 20 дней.