Прокуратура обжалует оправдательный приговор в отношении председателя «Верховного суда ДНР»

Селидовский городской суд Донецкой области оправдал так называемого председателя «Верховного суда ДНР» Эдуарда Якубовского.
Как сообщили «Украинской ПРАВДЕ» в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, приговор будет обжалован.
«Прокуратура Донецкой области категорически не согласна с решением суда, оправдавшего гражданина РФ Якубовского, который сейчас сотрудничает с «ДНР»и обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 258-3 УК (участие в террористической организации)», – заявили в ведомстве.
Прокуратура считает, что суд «не исследовал доказательства, собранные стороной обвинения».
В ведомстве отметили, что готовят апелляционную жалобу с требованием осудить Эдуарда Якубовского, добавив, что санкция статьи, по которой его подозревают, предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
«Его судят заочно, поскольку он продолжает работать на террористов и находится на неподконтрольной украинскому правительству территории», – отметили в пресс-службе.
В приговоре Селидовского горсуда от 12 июня с.г. отмечается, что Эдуарда Якубовского необходимо «признать невиновным и оправдать в связи с недоказанностью, стороной обвинения совершения уголовного преступления, в котором обвиняется лицо».
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