Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 июня 2017 года, 18:35

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украине грозят санкции из-за недопуска участницы от РФ на «Евровидение»

29 июня 2017 года Источник:УНИАН

Организаторы «Евровидения» готовят против Украины санкции из-за недопуска к конкурсу участницы от России, которая выступала в оккупированной Керчи.

Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Общественного вещания Зураб Аласания, передает УНИАН.

«Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от РФ Юлии Самойловой», – написал г-н Аласания.

Ранее организаторы конкурса сообщали, что санкции в отношении Украины со стороны «Европейского союза вещателей» могут ввести в связи с ситуацией с недопуском россиянки Юлии Самойловой к участию на «Евровидении-2017» в Киеве.

Кроме того, 22 июня с.г. Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, выделенных правительством Украины в качестве гарантии проведения «Евровидения».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг

Польза от подобного решения достаточно сомнительна

При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна

Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам

Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • klochkov
Пресс-релизы

ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом