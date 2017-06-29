Украине грозят санкции из-за недопуска участницы от РФ на «Евровидение»

Организаторы «Евровидения» готовят против Украины санкции из-за недопуска к конкурсу участницы от России, которая выступала в оккупированной Керчи.
Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Общественного вещания Зураб Аласания, передает УНИАН.
«Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от РФ Юлии Самойловой», – написал г-н Аласания.
Ранее организаторы конкурса сообщали, что санкции в отношении Украины со стороны «Европейского союза вещателей» могут ввести в связи с ситуацией с недопуском россиянки Юлии Самойловой к участию на «Евровидении-2017» в Киеве.
Кроме того, 22 июня с.г. Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, выделенных правительством Украины в качестве гарантии проведения «Евровидения».
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