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Сегодня 29 июня 2017 года, 18:35

Украине грозят санкции из-за недопуска участницы от РФ на «Евровидение»

Организаторы «Евровидения» готовят против Украины санкции из-за недопуска к конкурсу участницы от России, которая выступала в оккупированной Керчи.

Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Общественного вещания Зураб Аласания, передает УНИАН.

«Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от РФ Юлии Самойловой», – написал г-н Аласания.

Ранее организаторы конкурса сообщали, что санкции в отношении Украины со стороны «Европейского союза вещателей» могут ввести в связи с ситуацией с недопуском россиянки Юлии Самойловой к участию на «Евровидении-2017» в Киеве.

Кроме того, 22 июня с.г. Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, выделенных правительством Украины в качестве гарантии проведения «Евровидения».