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Разработан порядок обжалования решений об отказе в регистрации налоговой накладной

29 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Обнародован проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб на решения комиссии Государственной фискальной службы об отказе в регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных». Об этом сообщается на сайте ГФС.

Проектом постановления внедряется, в частности, Порядок рассмотрения жалоб на решения Комиссии ГФС об отказе в регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Участие уполномоченного лица Министерства финансов Украины на заседании при рассмотрении жалобы Комиссией о рассмотрении жалоб является обязательным.

Жалоба на решение ГФС подается в 10-дневный срок со дня получения решения ГФС.

Не подлежат административному обжалованию решения Комиссии ГФС, которые обжалованы налогоплательщиком в судебном порядке. При этом отказывать в подаче жалобы запрещено.

Уточняется, что документ разработан во исполнение принятого 21 декабря 2016 года Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине».

Ознакомиться с документом можно по ссылке .

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