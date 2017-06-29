Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 июня 2017 года, 17:05

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В рамках проекта «ProZorro.Продажи» реализован самый дорогой лот, касающийся банка

29 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

27 июня с.г. в системе «ProZorro.Продажи» состоялся успешный аукцион рекордной стоимостью почти 120 млн грн. Реализовано право требования по кредитным договорам ПАО «Банк «Финансы и кредит», в который вошли нежилые помещения в Киеве, имущество, транспортные средства и товары в обороте.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Мы продали не только самый дорогой лот за период работы системы, но и уже установили рекорд продаж за месяц, а месяц еще не закончился. Это, прежде всего, показатель успешной командной работы всех участников процесса: команды ProZorro.Продажи, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, электронных площадок и общественности», – заявил руководитель проекта Алексей Соболев.

Также отмечается, что в систему электронных аукционов «ProZorro.Продажи» принят самый дорогой лот стартовой стоимостью 2,5 млрд грн – имущественные права на крупнейший на Украине ТРЦ по адресу Киев, ул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в. Данный аукцион запланирован на 7 июля 2017 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг

Польза от подобного решения достаточно сомнительна

При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна

Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам

Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • integrites
Пресс-релизы

ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом