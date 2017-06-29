Сегодня 29 июня 2017 года, 17:05

В рамках проекта «ProZorro.Продажи» реализован самый дорогой лот, касающийся банка

27 июня с.г. в системе «ProZorro.Продажи» состоялся успешный аукцион рекордной стоимостью почти 120 млн грн. Реализовано право требования по кредитным договорам ПАО «Банк «Финансы и кредит», в который вошли нежилые помещения в Киеве, имущество, транспортные средства и товары в обороте.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Мы продали не только самый дорогой лот за период работы системы, но и уже установили рекорд продаж за месяц, а месяц еще не закончился. Это, прежде всего, показатель успешной командной работы всех участников процесса: команды ProZorro.Продажи, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, электронных площадок и общественности», – заявил руководитель проекта Алексей Соболев.

Также отмечается, что в систему электронных аукционов «ProZorro.Продажи» принят самый дорогой лот стартовой стоимостью 2,5 млрд грн – имущественные права на крупнейший на Украине ТРЦ по адресу Киев, ул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в. Данный аукцион запланирован на 7 июля 2017 года.