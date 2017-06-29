Виктора Януковича разрешили судить заочно

Оболонский районный суд Киева разрешил судить экс-президента Виктора Януковича заочно по делу о госизмене, сообщает «Украинская ПРАВДА».
«Обвиняемый не только лично не прибыл в суд, но и не воспользовался возможностью участия в режиме видеоконференции», – отметил судья Владислав Девятко.
Постановление о начале специального судебного производства обжалованию не подлежит.
Судья мотивировал свое решение тем, что В.Янукович умышленно избегает следствия, и является объявленным в международный розыск.
В свою очередь, адвокаты заявили, что суд не учел их доводы. Защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил возражения против действий суда.
После этого государственное обвинение начало зачитывать обвинительный акт в отношении Виктора Януковича.
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