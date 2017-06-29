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Сегодня 29 июня 2017 года, 12:32

Виктора Януковича разрешили судить заочно

Оболонский районный суд Киева разрешил судить экс-президента Виктора Януковича заочно по делу о госизмене, сообщает «Украинская ПРАВДА».

«Обвиняемый не только лично не прибыл в суд, но и не воспользовался возможностью участия в режиме видеоконференции», – отметил судья Владислав Девятко.

Постановление о начале специального судебного производства обжалованию не подлежит.

Судья мотивировал свое решение тем, что В.Янукович умышленно избегает следствия, и является объявленным в международный розыск.

В свою очередь, адвокаты заявили, что суд не учел их доводы. Защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил возражения против действий суда.

После этого государственное обвинение начало зачитывать обвинительный акт в отношении Виктора Януковича.