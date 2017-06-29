НБУ прокомментировал, как восстанавливаются банки после хакерской атаки

Работа ряда банков, которая была ограничена из-за хакерских атак, постепенно восстанавливается, передает сайт НБУ.
«Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в штатном режиме. Продолжается процесс восстановления работы пострадавших банков в СЭП НБУ, – прокомментировал и.о. председателя НБУ Яков Смолий. – Все процессинговые центры страны работают. Операции с платежными карточками осуществляются в обычном режиме».
При этом он отметил, что «Укргазбанк» возобновил работу отделений в ограниченном режиме и некоторое время будет осуществлять обслуживание клиентов путем принятия платежных поручений на бумажных носителях. «Ощадбанк» возобновляет работу в целом.
НБУ рекомендует клиентам банков обращаться в колл-центры обслуживающих банков или непосредственно к их отделениям по статусу работы и возможностей обслуживания клиентов в отдельно взятом банке.
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