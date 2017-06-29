Сегодня 29 июня 2017 года, 17:05

Мессенджер Telegram выполнил условия Роскомнадзора

Мессенджер Telegram Павла Дурова предоставил Роскомнадзору все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, сообщает Pravo.ru.

Telegram уже вчера вечером был внесен в реестр распространителей информации под номером 90-PP. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что приложение стало работать в правовом поле РФ. При этом г-н Дуров заявил, что не против того, чтобы мессенджер был добавлен в реестр, но только при условии, что ведомство не будет требовать доступа к переписке пользователей.

Основатель Telegram подчеркнул, что мессенджер не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически закон Яровой – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram». Дуров не стал заполнять форму Роскомнадзора, а только опубликовал ссылку на сайт, содержащий информацию о юрлицах и электронный адрес, по которому Telegram принимает жалобы на контент. Он предложил Роскомнадзору самостоятельно получить нужные данные.

Ранее глава Роскомнадзора выступил с открытым письмом, в котором заявил, что, если Telegram не исполнит требования закона об организаторах распространения информации, то будет в скором времени заблокирован..