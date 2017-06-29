На Луганщине убийц мэра Старобельска приговорили к 15 годам лишения свободы

Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту умышленного убийства Старобельского городского головы Владимира Живаго, сообщает ГПУ.
Как известно, что в феврале 2016 года тело мэра Старобельска нашли с огнестрельными ранениями головы на территории Старобельского горсовета.
Расследованием установлено, что двое жителей Луганщины, будучи членами организованной преступной группы, находясь на территории двора Старобельского городского совета и выполняя заказ на убийство, застрелили указанное должностное лицо.
Уголовное производство в отношении организатора этого умышленного убийства выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск.
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