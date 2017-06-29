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В Киевсовете назвали аргументы, почему День Государственного Флага следует отмечать 24 июля

29 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения, предусматривающий обращение к парламенту относительно установления государственного праздника – Дня Государственного Флага Украины 24 июля.

«Сейчас мы отмечаем День Государственного Флага Украины 23 августа. Но эта дата не имеет исторической основы. В этот день не произошло ни одного события на государственном уровне, связанной с нашим знаменем. Ошибочно считается, что 23 августа 1991 года, накануне провозглашения Акта о независимости, флаг был внесен в зал парламента. Но есть стенограмма от 24 августа, которая гласит, что знамя внесли именно в этот день, и уже после этого голосовали за возрождение украинской государственности. Это также зафиксировано медиа-хроникой», – отметил автор соответствующего проекта решения, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

При этом он подчеркнул – День Государственного Флага должен отмечаться 24 июля. Ведь именно в этот день 1990 года, несмотря на факт существования Советского Союза и сопротивление компартии над украинской столицей был поднят сине-желтый флаг.

Также, по словам Владимира Прокопива, одной из весомых причин не отмечать День Государственного Флага Украины 23 августа, является то, что именно этот день Европарламент провозгласил Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма (23 августа 1939 года был заключен пакт Молотова-Риббентропа).

«Хочу отметить, что на Украине отдельным законом осужден нацистский и коммунистический тоталитарный режимы. И будет совершенно верно, если наша страна присоединится к мировой практике чествования 23 августа памяти жертв преступлений сталинизма и нацизма», – отметил секретарь Киевсовета.

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